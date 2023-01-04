Об этом в эфире 24 канала сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, именно погода в декабре не позволила нашей армии выйти на границу с Крымом.

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Россияне насыщают южное направление

Полковник в отставке считает, что не важно, в какой район выйдут ВСУ – Мелитополь, Мариуполь или Бердянск. Выход в любую точку азовского побережья на ширине 300 км перережет поставки по суше российской армии в Херсонской области и Крыму.

Россияне отлично это понимают и просчитывают. Поэтому перед российской армией стоит задача увеличить количество войск на херсонском и запорожском направлениях, что они сейчас и делают.

– заверил Свитан.

По словам военного эксперта, большую часть проходящих подготовку в России военных отправляют на южное направление, увеличивая плотность войск. Причем насыщают всю глубину фронта.

"Они пытаются ее насыщать, чтобы каждый гарнизон мог выполнять боевые задачи при нашем стратегическом движении к Азовому морю", – объяснил Роман Свитан.

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Россияне будут наступать на Донбассе

По мнению полковника в отставке, вторая проблема россиян – это донецкое направление, на котором они не выполнили ни одной задачи. В настоящее время наблюдается перемещение российских частей под Донецк.

Ввод этих частей, иногда не совсем подготовленных, вызывает у россиян отрицательное движение. Вот в Макеевке мы видим: батальонная группа зашла, прилетели ракеты HIMARS, батальонная группа "ушла". То есть такое реверсивное движение россиян, но уже в пакетах, – пошутил военный эксперт.

Возможное направление удара россиян Роман Свитан называет оккупацию Донецкой области и содержание Луганского фронта от Сватового до Кременной. На большее пока у россиян не хватает ни сил, ни средств.

Российские войска уничтожают удаленно

По словам военного эксперта, украинские военные отслеживают движение россиян от места формирования.

"Усиленная батальонно-тактическая группа загружается на эшелон и движется в сторону Украины. Или заходит через Валуйки, или через Ростов, в зависимости от выбранной логистики. Мы отслеживаем движение этого подразделения к месту распределения", - пояснил полковник.

Далее, по словам Свитана, военные отрабатывают оружием дальнего поражения по скоплению оккупантов в местах базирования. А дальше, если они рассредоточиваются, наша разведка находит места дислокации и поражает россиян, например, с помощью HIMARS.

"Оптимальный вариант, который был избран нашим командованием – это дальнее уничтожение российской армии. Поэтому важную задачу сейчас выполняют наши средства поражения, мы уменьшаем плотность российских войск для выполнения основной задачи – выхода на азовское побережье", – считает Роман Свитан.

Нужно уничтожать 1000 россиян в сутки

По подсчетам полковника запаса, для того чтобы количество российских войск на территории Украины начало уменьшаться, нужно уничтожать 1000 человек в сутки. Сейчас в Украину ежедневно заходит два батальона россиян (по 500 человек). Поскольку сейчас россияне теряют около 700 человек в сутки, происходит некоторое накопление сил.

"Очень порадовало заявление наших партнеров из США в конце прошлого года о том, что нам передадут 50 тысяч выстрелов для "Града". Это более 1000 полных пакетов, которыми мы можем уничтожать 300 оккупантов, которых недожгли ежедневно", - подсчитал Свитан.

По мнению полковника запаса, будущий "Рамштайн" позволит еще больше увеличить количество боеприпасов, которые получит Украина. В том числе оружия дальнего поражения, в частности ракет М31 для HIMARS.

Видно, что наши партнеры беспокоятся о таких поставках,

– подытожил полковник.

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