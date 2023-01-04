Такое мнение 24 каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, важнейшим вопросом для начала наступления является то, будет ли у Украины соответствующее оружие.

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Как отметил Мусиенко, сейчас большинство западных партнеров понимают главные нужды Киева.

"На Западе осознают, что Украине нужно оружие, чтобы иметь возможность перейти к контрнаступательным действиям, в частности на Юге. Это ускорило бы окончание войны", – сказал военный обозреватель.

Почему Украине важно получить БМП Bradley

По его словам, уже сейчас от отдельных стран звучат определенные инициативы, которые будут обсуждаться на встрече в формате "Рамштайн". В частности, речь идет о предоставлении Украине бронированных машин пехоты Bradley.

Эта техника очень нужна нашим бойцам, особенно механизированным бригадам. Ведь нам необходимо заменить БМП советского образца. Кроме того, что они уже устарели, из-за интенсивных боевых действий такие БМП выходят из строя,

– отметил Мусиенко.

Он добавил, что именно поэтому Украине нужны современные БМП, которыми и есть Bradley, используемые американской армией.

Александр Мусиенко рассказал, что нужно Украине для начала наступления: смотрите видео

Какое еще оружие нужно ВСУ для успешного наступления

Также на заседании "Рамштайн-8" будут говорить о противовоздушной обороне. По словам военного обозревателя, это тоже важно, ведь враг не прекращает ракетный террор Украины.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Но кроме этих видов вооружения, для контрнаступательных действий Украине нужны танки и больше артиллерии. Это тот запрос, который сегодня есть. Когда мы будем получать от наших партнеров такую помощь, то сможем осуществить наступление и навязать врагу наш сценарий дальнейшего развития событий на поле боя.

Как отметил военный обозреватель, когда Украина пойдет в масштабное наступление, россияне будут вынуждены защищаться от атак ВСУ.

Смогут ли ВСУ подготовиться к наступлению в марте

Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что у украинских военных достаточно высокие шансы подготовиться к тому, чтобы контратаковать, а также помешать атакам противника. По его словам, для этого руководство Украины избрало удачную тактику.

В частности, ВСУ наносят мощные и меткие удары по технике и живой силе противника на оккупированных частях Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Одним из самых ярких примеров таких атак является попадание по профтехучилищу в Макеевке,

– сказал военный обозреватель.

Как отметил Мусиенко, такие удары помогают выполнять сразу 2 цели.

Во-первых, это не дает противнику накопить силы, которые он может использовать для ведения своих наступательных действий. Мусиенко добавил, что Россия пытается собрать ударную группировку и хочет повторно атаковать Украину в конце февраля или в марте.

Во-вторых, срывая подготовку россиян к возможному наступлению, ВСУ открывают перспективу для своих наступательных действий.

"С первой частью мы справляемся на отлично. А вот со второй частью, что касается продвижения, нам нужно больше техники, и тогда шансы (для контрнаступления – 24 канал) будут высоки", – сказал военный обозреватель.

Некоторые страны тормозят поставки оружия Киеву

Йенс Столтенберг призвал страны НАТО оказать Украине больше военной помощи, чтобы Киев победил в войне. Как отметил Мусиенко, сформировался своеобразный "клуб" государств, выступающих за то, чтобы предоставлять больше оружия, которое нужно Украине. В частности, к таким странам относятся:

Великобритания;

Нидерланды;

Швеция;

США;

Польша;

страны Балтии.

Однако, по словам военного обозревателя, отдельные государства, к сожалению, затягивают этот вопрос.

В частности, Германия с танками. Такая позиция несколько притормаживает предоставление Украине именно танков и других необходимых вещей,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что в последнее время мнение многих стран все-таки трансформируется в пользу Украины.

Когда Украина сможет получить обещанную систему Patriot

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что даже если западные партнеры согласятся поставлять Киеву определенные виды вооружения, то для его передачи нужно время.

Он напомнил, что, например, США согласились предоставить Украине систему Patriot. По словам военного обозревателя, при самом благоприятном сценарии эта система поступит в Украину не раньше чем через 3 месяца.

Ускоренная процедура передачи, как ее называют в США, может занять от 3 до 5 месяцев. Я не думаю, что это удастся сделать раньше,

– сказал Мусиенко.

Военный обозреватель добавил, что если Украина получит Patriot хотя бы через 3 месяца, это можно будет считать большим успехом.

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