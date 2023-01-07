К временно оккупированному Сватову прибыло враждебное инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища.

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Зачем это россиянам

Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.

Такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения.

Все ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания.

Какая ситуация в Луганской области