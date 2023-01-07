К временно оккупированному Сватову прибыло враждебное инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища.

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Зачем это россиянам

Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.

Такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения.

Все ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания.

Какая ситуация в Луганской области

  • Последние несколько недель идут ожесточенные бои вокруг временно оккупированного русскими войсками города Кременная Луганской области.
  • По информации британской разведки, российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области.
  • Гайдай 3 января рассказал, что трасса Сватово – Кременная находится под огневым контролем ВСУ. Военные не дают передвигаться врагу.
  • Защитники 2 января ударили по базе россиян возле Сватового. Враг хранил там боекомплекты.
  • Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай недавно рассказал, что россияне терпят поражение и терроризируют местных.
  • По словам Гайдая, мобилизованные деморализованы из-за условий, в которых вынуждены воевать. Кроме этого, Гайдай сказал, что также воюют бывшие заключенные и кадыровцы, издевающиеся над резервистами.