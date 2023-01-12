Однако, как населенного пункта Белогоровки уже не существует. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на брифинге, информирует 24 Канал.

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Что происходит в Луганской области

По словам Гайдая, в Белогоровке сейчас идут достаточно серьезные боевые действия. Наши защитники держат позиции и даже немного улучшили их. Военные не позволяют наступать российским оккупантам.

Но и до этого, и после этого территорию населенного пункта Белогоровка просто разрушали бешеными обстрелами, до сих пор его обстреливают и тяжелая артиллерия, и танки, и авиабомбы, и ракеты. Так что сегодня, к сожалению, как населенный пункт Белогоровка уже не существует,

– отметил глава региона.

Гайдай подчеркнул, что Белогоровка – это населенный пункт Лисичанской громады, где была проведена одна из самых позорных операций захватчиков. Так, оккупанты хотели сделать переправу через Северский Донец и обустроить в Белогоровке плацдарм. Однако наши силы их разбили и там осталось около 100 единиц вражеской техники и 500 солдат.

Кроме того, Гайдай отметил, что на Кременском и Сватовском направлениях ВСУ продвигаются вперед.

"Постепенно, шаг за шагом они освобождают Луганщину, проходит деоккупация. Каждый метр освобождения территории дается очень тяжело", – добавил глава ОВА.

ВСУ двигают оккупантов возле Сватово

Накануне Сергей Гайдай рассказал, что россияне несколько раз пытались совершить контратаки, но это не дает им желаемых результатов. ВСУ крепко стоят на позициях.

По словам главы региона, украинские защитники беспощадно уничтожают личный состав оккупантов. Захватчики нуждаются в подкреплении и уже перебрасывают в Сватово резервы в виде личного состава и тяжелой техники.

Таким образом, на Сватовском направлении идут ожесточенные бои. Однако это не помешает ВСУ отстаивать украинские земли.