Про актуальну ситуацію на різних ділянках фронту станом на ранок 13 січня грудня доповіли у Генштабі ЗСУ. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили відразу 17 атак окупантів.

Зверніть увагу Російські кореспонденти видали позиції Росії під Бахмутом

Окупанти наступають на Донбасі

Наші воїни відбили атаки росіян в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Велика Новосілка Донецької області.

ЗСУ відбили атаки окупантів на Донбасі

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російські та білоруські війська продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Порохонь та Бачівськ Сумської області, а також Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Кислівка, Котлярівка, Колісниківка, Берестове, Богуславка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Греківку, Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

Росіяни обстріляли населені пункти на Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку обстріляно Красногорівку, Авдіївку, Мар'їнку та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка і Вільне Поле на Донеччині та Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів і Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон.

ЗСУ збили ворожий винищувач