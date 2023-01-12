Розташування окупантів знайшов проєкт "Радіо Свобода" – "Донбас.Реалії". Повідомляється, що локацію росіян виявили у селищі Опитне на південний схід від Бахмута.
До теми Росіяни далі наступають біля Соледара та пробують оточити Бахмут, але без успіху, – Міноборони
Позиції росіян розташовані в одній зі зруйнованих багатоповерхівок
На позиції окупаційних військ прибули кореспонденти російського пропагандистського каналу RT, які й видали загарбників. Відео звідти було оприлюднене вдень 12 січня 2023 року.
"Донбас.Реалії" вдалося встановити, що позиції росіян розташовані в одній зі зруйнованих багатоповерхівок. Звідти окупанти ведуть вогонь та розповідають про роботу українського снайпера. Видно та чути вогонь артилерії.
Журналісти знайшли позиції окупантів під Бахмутом: відео
Яка ситуація у Бахмуті
- Ділянка фронту Бахмут – Соледар наразі найбільш гаряча, адже там ведуться кровопролитні бої. Росія стягнула велику кількість сил, зокрема регулярну армію та приватні компанії.
- За цю ділянку фронту відповідає "кухар" Путіна, власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Це підтверджував глава ГУР МО Кирило Буданов, а тепер про це заявили і в США.
- Росія вже декілька місяців не може прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом, майже вщент зруйнувавши місто. В останні тижні окупанти переключили увагу на Соледар, де ведуть наступ, але не мають успіху.
- Пригожин заявляв, що окупантам буцімто вдалося захопити Бахмут, але це спростували в Міноборони Україні, Пентагоні та навіть Кремлі.
- Попри шалені втрати, Росія не відмовилася від наступу на Бахмут і Соледар і продовжує наступ. Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати.