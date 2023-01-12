Расположение оккупантов нашел проект "Радио Свобода" – "Донбасс.Реалии". Сообщается, что локацию россиян обнаружили в поселке Опитное юго-восточнее Бахмута.

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Позиции россиян расположены в одной из разрушенных многоэтажек

На позиции оккупационных войск прибыли корреспонденты российского пропагандистского канала RT, которые и выдали захватчиков. Видео оттуда было опубликовано днем 12 января 2023 года.

"Донбасс.Реалии" удалось установить, что позиции россиян расположены в одной из разрушенных многоэтажек. Оттуда оккупанты ведут огонь и рассказывают о работе украинского снайпера. Видны и слышны огонь артиллерии.

Журналисты нашли позиции оккупантов под Бахмутом: видео

Какая ситуация в Бахмуте