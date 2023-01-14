О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 Канала.

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4:20 В ночь с 13 на 14 января в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр Иван Федоров. По его словам, сколько бы подсказок Силы обороны ни давали оккупантам, те никак не поймут: скорейшее исчезновение из Украины – залог спокойных дней и ночей.

02:43 Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался относительно депутатов, когда-то входивших в ОПЗЖ. "Что касается депутатов от ОПЗЖ, которые ходят в Верховную Раду, глаза опускают – их вынесут вперед ногами. Пойдите с Богом, оставьте тот мандат и отдыхайте себе. У вас руки по локоть в крови – у всех, кто звал сюда "русский мир" , – сказал он

01:42 В Швеции курдская организация "Комитет Рожевы" повесила вверх дрожью чучело, которое символизировало президента Турции Реджепа Эрдогана. 12 января из-за этого инцидента МИД Турции вызвал посла Швеции Стаффана Херрстрема, чтобы передать ему ноту Анкары. А уже 13 января турецкие правозащитники решили привлечь к ответственности всех причастных к провокации в шведской столице.

00:59 Стало известно о возможной новой поставке ЗРК украинским военным. Правительство Италии планирует предоставить Украине батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Отмечают, что ускорить решение о передаче батареи украинским военным помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".