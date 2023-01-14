Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 14 січня доповіли у Генштабі ЗСУ. 24 Канал покаже карту бойових дій.
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Захисники відбили атаки біля 14 населених пунктів
Основні зусилля росіяни й надалі зосереджують на тому, щоб повністю захопити Донецьку область в межах адміністративного кордону. Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському також ведуть безуспішні наступальні дії. На Куп'янському та Лиманському – не полишають спроб покращити тактичне положення.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар'їнка та Велика Новосілка у Донецькій області.
Крім цього, за минулу добу російські війська завдали по Україні 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Також окупанти здійснили понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.
Яка ситуація на різних напрямках:
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ворог наступальні дії не проводить. Проте від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка Сумської області та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині.
- На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп'янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам'янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку вороги вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області.
- На Запорізькому напрямку окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області; Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області.
- На Херсонському напрямку російські війська обстріляли Золоту Балку, Гаврилівку, Львове, Садове та Херсон.
Карта бойових дій:
Росіяни продовжують викрадати незгодних з окупацією українців
Російські окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області вони проводять вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року під час цих заходів вже затримали та вивезли у невідомому напрямку 3 цивільних особи.
Успіхи ЗСУ на фронті
- Українська авіація завдала по районах зосередження окупантів 9 ударів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також 2 інших важливих об'єкти противника.
- До слова, у Генштабі доповіли про нові втрати ворога. За минулу добу було ліквідовано близько 530 окупантів. Також на брухт відправились 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 1 система ППО та багато іншої ворожої техніки.
- Загалом станом на ранок 14 січня від 24 лютого українські захисники та захисниці ліквідували вже 114 660 російських військових.