Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 14 січня доповіли у Генштабі ЗСУ. 24 Канал покаже карту бойових дій.

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Захисники відбили атаки біля 14 населених пунктів

Основні зусилля росіяни й надалі зосереджують на тому, щоб повністю захопити Донецьку область в межах адміністративного кордону. Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському також ведуть безуспішні наступальні дії. На Куп'янському та Лиманському – не полишають спроб покращити тактичне положення.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар'їнка та Велика Новосілка у Донецькій області.

Крім цього, за минулу добу російські війська завдали по Україні 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Також окупанти здійснили понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

Зверніть увагу! Генштаб наголосив, що небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території Україні й закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Яка ситуація на різних напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ворог наступальні дії не проводить. Проте від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка Сумської області та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині.

ворог наступальні дії не проводить. Проте від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка Сумської області та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп'янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп'янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області.

росіяни обстріляли Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам'янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам'янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку вороги вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині.

вороги вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області.

під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області; Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області.

окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області; Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області. На Херсонському напрямку російські війська обстріляли Золоту Балку, Гаврилівку, Львове, Садове та Херсон.

Карта бойових дій:

Росіяни продовжують викрадати незгодних з окупацією українців

Російські окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області вони проводять вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року під час цих заходів вже затримали та вивезли у невідомому напрямку 3 цивільних особи.

Успіхи ЗСУ на фронті