Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Захисники відбили атаки біля 14 населених пунктів: карта бойових дій на 14 січня

З боку Донецької области під постійними обстрілами окупантів Білогорівка. Однак, українські захисники відбивають там усі атаки ворога.

Також Гайдай зазначив, що на Харківському напрямку, Сватівсько-Кремінському під російськими обстрілами також Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка та Кремінна.

З цих напрямків намагаються контратакувати російські окупаційні війська, але всі наступи та атаки там відбиваються. Більше того, у Кремінському напрямку все ж таки нашим Силам оборони вдається потрохи просуватися вперед,

– підкреслив очільник ОВА.

Також він додав, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини здебільшого відмовляють цивільним у госпіталізації. Лікарні переповнені загарбниками.

Читайте також Публічне приниження Пригожина: чому Путін врятував Шойгу з Герасимовим і почав топити Суровікіна

Що відбувається в Кремінній: останні новини