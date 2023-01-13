Такі дії російських загарбників зафіксували на Луганщині. До речі, раніше у Херсоні окупанти перевдягались в цивільне і ховали зброю по смітниках.

Зверніть увагу ЗСУ спіймали окупантів, переодягнутих у цивільне: епічне відео

На Донбасі окупанти перевдягаються у форму ЗСУ

Як стало відомо, український піксель почали використовувати штурмові загони російських військ на напрямку Кремінної.

До того ж загарбники можуть планувати операції під чужим прапором для дискредитації Збройних Сил України.

Також можливі показові акти насильства серед цивільного населення,
– наголосили у Центрі нацспротиву.


Окупанти перевдягаються у форму ЗСУ / Скриншот


Окупанти носять форму ЗСУ / Скриншот

Як російські солдати видають себе за цивільних

  • Восени на одній зі звільнених територій українські захисники спіймали кілька окупантів. Вони були переодягнуті в цивільний одяг та погрожували мирним жителям.
  • Також російські загарбники замовляють собі цивільний спецодяг з логотипами "Роснєфть" та "Електросталь" для особового складу одного із підрозділів окупантів, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області.
  • У такий спосіб ворог намагається приховати свою належність до окупаційних військ.
  • До речі, раніше окупантам, які дислокуються у тимчасово окупованому Бердянську, за можливості дозволили пересуватись у цивільній формі аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку.