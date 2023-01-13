Так, зараз окупанти активно замовляють собі цивільний спецодяг. Але їм все одно не вдасться приховати свої воєнні злочини.

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Як окупанти замовляють собі спецодяг

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники замовляють собі цивільний спецодяг з логотипами "Роснєфть" та "Електросталь" для особового складу одного із підрозділів окупантів, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області.

Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ,

– зазначили у Генштабі.

ЗСУ спіймали окупантів, переодягнутих у цивільне

На одній зі звільнених територій українські захисники спіймали кілька окупантів. Вони були переодягнуті в цивільний одяг та погрожували мирним жителям.

Окупанти не володіли українською мовою і тероризували місцеве населення. Під час обшуку у них знайшли російські паспорти, вони виявились ворожими військовими. Окупантам зав'язали очі, зв'язали руки та відправили до полону.