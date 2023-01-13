Так, сейчас оккупанты активно заказывают себе гражданскую спецодежду. Но им все равно не удастся скрыть свои военные преступления.

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Как оккупанты заказывают себе спецодежду

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские захватчики заказывают себе гражданскую спецодежду с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений оккупантов, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области.

Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам,

– отметили в Генштабе.

ВСУ поймали оккупантов, переодетых в гражданское

На одной из освобожденных территорий украинские защитники поймали несколько оккупантов. Они были переодеты в гражданскую одежду и угрожали мирным жителям.

Оккупанты не владели украинским языком и терроризировали местное население. Во время обыска у них обнаружили российские паспорта, они оказались вражескими военными. Оккупантам завязали глаза, связали руки и отправили в плен.