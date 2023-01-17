Про ситуацію у регіоні в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що наші воїни мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового.

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Росія намагається втримати Кремінну

Біля Кремінної та Сватового ситуація стабільна – наші війська просуваються вперед. Туди ворог постійно перекидає резерви. ЗСУ щодня героїчно протидіють цій навалі,

– розповів Гайдай.

За його словами, російські десантники, яких прислали до Кремінної, намагаються закріпитися і втримати місто. Також окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Крім того, Гайдай повідомив, що переодягнені у форму українських військових російські ДРГ намагалися вклинитися в українські оборонні редути.

ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Білогорівки

У Генштабі ЗСУ 17 січня повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Наші воїни відбили атаку окупантів і біля Білогорівки Луганської області.

Раніше Гайдай інформував, що Білогорівка під постійними обстрілами окупантів з боку Донецької області. Він наголошував, що українські захисники відбивають там усі атаки ворога.

13 січня Гайдай заявив, що з боку Білогорівки, яку повністю контролює Україна, наші захисники "вирівняли свої позиції". За його словами, повільне просування ЗСУ на Луганщині спричинене тим, що росіяни встигли підготувати оборону.

Як українців відбивають атаки окупантів біля Кремінної

Чимало боїв між Силами оборони України та російськими окупантами тривають на лісистій місцевості. Сили спеціальних операцій 16 січня показали відео, як українські захисники зупинили ворожу спробу наступу поблизу Кремінної.

Повідомлялося, що росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ за допомогою важкого озброєння, але їх атаку відбили.

Як українські бійці відбили атаку окупантів поблизу Кремінної: відео