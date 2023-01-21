Бійці ССО потужно нищать окупантів у Соледарі. Захисники навіть опублікували відео одного з таких боїв.

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Як проходив бій

Перестрілка між українськими військовими та окупантами відбувалась у міській забудові. Група оператора ССО разом з іншими підрозділами Сил оборони стримувала чисельні ворожі атаки.

В той час, коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій, попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як нагоду прорідити лави противника.

Потужний бій у Соледарі: дивіться відео

Зазначають, що підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують роботу на цьому напрямку, фахово, знищуючи російських окупантів.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 120 160 своїх вояк. Лише за добу українські військові ліквідували 860 окупантів.

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