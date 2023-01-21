Бійці ССО потужно нищать окупантів у Соледарі. Захисники навіть опублікували відео одного з таких боїв.
Читайте також У район Соледара прибув перший гуманітарний конвой ООН
Як проходив бій
Перестрілка між українськими військовими та окупантами відбувалась у міській забудові. Група оператора ССО разом з іншими підрозділами Сил оборони стримувала чисельні ворожі атаки.
В той час, коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій, попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як нагоду прорідити лави противника.
Потужний бій у Соледарі: дивіться відео
Зазначають, що підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують роботу на цьому напрямку, фахово, знищуючи російських окупантів.
Що відбувається у місті
- Росіяни постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, це один з індикаторів невпевненості окупантів.
- Крім того, в Соледарі ще тривають бойові дії. Мусієнко наголосив, що ситуація в місті ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Він додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.
- У британській розвідці зазначили, що ЗСУ нібито покинули Соледар. Проте Генштаб не підтверджує цю заяву. Ба більше, українські захисники нещодавно приземлили там російський штурмовик Су-25.
- Радниця Командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова заявила, що Бахмут і Соледар – під вогневим контролем ЗСУ. Вона також зазначила, що наші військові вже називають Соледар аналогом Чорнобаївки.