Про це розповів речник ООН Єнс Лерке. За його словами, близько 800 місцевих жителів, які вирішили не виїжджати, гостро потребують допомоги.

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Гумконвой ООН приїхав в район Соледара

Лерке розповів, що співробітники ООН вранці 20 січня прибули до контрольованих ЗСУ районів поблизу Соледара, що на сході Донецької області.

Гуманітарний конвой складається з трьох вантажівок. Вони провезли допомогу для понад 800 людей, які залишаються в громадах навколо Соледара.

Це перший міжвідомчий гуманітарний конвой, який прибув у цей район, оскільки бойові дії спричинили масштабні руйнування,

– додав речник.

За його словами, ООН завчасно повідомила й Україну, і Росію про прибуття гуманітарного конвою.

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У Соледарі тривають бойові дії

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що в Соледарі ще тривають бойові дії.

За його словами, індикатор того, що навіть у Росії немає впевненості, проявляється в тому, що окупанти постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар.

Мусієнко наголосив, що ситуація в місті ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила. Він додав, що зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.