Об этом рассказал спикер ООН Йенс Лерке. По его словам, около 800 местных жителей, решивших не уезжать, остро нуждаются в помощи.

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Гумконвой ООН приехал в район Соледара

Лерке рассказал, что сотрудники ООН утром 20 января прибыли в контролируемые ВСУ районы вблизи Соледара на востоке Донецкой области.

Гуманитарный конвой состоит из трех грузовиков. Они провезли помощь для более чем 800 человек, которые остаются в общинах вокруг Соледара.

Это первый межведомственный гуманитарный конвой, прибывший в этот район, поскольку боевые действия повлекли за собой масштабные разрушения,

– добавил спикер.

По его словам, ООН заблаговременно сообщила и Украину, и Россию о прибытии гуманитарного конвоя.

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В Соледаре продолжаются боевые действия

Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что в Соледаре еще продолжаются боевые действия.

По его словам, индикатор того, что даже у России нет уверенности, проявляется в том, что оккупанты постоянно объявляют, что якобы взяли Соледар.

Мусиенко подчеркнул, что ситуация в городе еще не определена и она не такая, чтобы можно было констатировать, что Россия все захватила. Он добавил, что сейчас выигрывается время для получения поддержки от Запада.