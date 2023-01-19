Помощь от ООН: кто имеет право на нее

В Украине агентство ООН по делам беженцев снова открыло регистрацию на получение финансовой помощи.

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Но не каждый сможет получить помощь. Для этого нужно:

быть внутренне перемещенным лицом из незащищенных категорий населения;

необязательно быть ВПЛ, но проживать в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

пострадавшим от военных действий;

вернуться домой из другого города Украины или из-за границы;

раньше не получать пособия от международных организаций;

иметь доход менее 5 400 гривен на одного человека.

Однако помощь могут получить незащищенные категории населения:

семьи, состоящие только из одного родителя (отца или матери) и несовершеннолетних детей. Также, лиц старше 55 лет;

семьи, возглавляемые одним или несколькими одинокими пожилыми жителями;

семьи, которые во главе с пожилым лицом имеют несовершеннолетнего ребенка или детей;

с людьми, которые имеют особые потребности (например, инвалидность или хронические заболевания);

семьи, заботящиеся о детях без сопровождения родителей или детей, разведенных с родителями (в этом случае требуется нотариальное подтверждение).

Какую сумму будут выплачивать

Каждый член семьи будет получать 2 200 гривен. А будет выплачиваться помощь в течение 3 месяцев.

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Важно, можно обращаться в пункты регистрации и мобильные пункты, расположенные в некоторых регионах. Их список вы можете найти по ссылке.

Помощь от государства

С начала полномасштабной войны, государство выплачивает финансовую помощь людям, вынужденно покинувшим свои дома.

Сумма ежемесячного пособия составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью. А каждому лицу, которому более 18 лет – по 2 тысячи гривен.

Заявку на такую помощь можно подать в приложении Дия или в ближайшем ЦНАПе.