Чем будет заниматься Украина после войны

Движениями восстановления украинской экономики, по мнению Свириденко, должны стать четыре приоритетных отрасли:

милитари-тек (высокотехнологичное вооружение);

металлургия, горная промышленность и машиностроение;

сельское хозяйство и пищевая промышленность;

ИТ-отрасль.

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Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр - министерка экономики Украины Уже на следующий день после победы Украина станет своеобразной мировой инвестиционной Меккой. Компании, которые готовы инвестировать в Украину и локализовать производство, понимают, что речь идет фактически не только об украинском рынке, а о рынке ЕС, ведь Украина будет в Европейском Союзе. Именно частные международные инвестиции могут стать ядром для обновления Украины.

Риски инвесторов

Министр считает, что инвестиции и страхование рисков для тех, кто заходит на украинский рынок, вызывают большой интерес наших партнеров.

Она также отметила, что война в Украине до сих пор продолжается, однако, несмотря на это, Украина имеет наработанный механизм страхования рисков. Речь идет о MIGA и DFC. Именно этот опыт правительство стремится масштабировать для всех желающих инвестировать в Украину стран.

"Это позволяет уже сейчас вести с партнерами диалог по секторам, которые вызывают наибольший интерес инвесторов", – подчеркнула Свириденко.