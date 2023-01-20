Впрочем, у украинских защитников есть успехи на определенных участках этого направления. Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и военный инструктор Виталий Биляк.

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ВСУ имеют успехи на линии Сватово – Кременная

Боец ВСУ отметил, что об успехах сообщать не могут. Известно, что на направлении привлечены украинские штурмовые подразделения и войска специального назначения.

Есть успехи на определенных участках,

– подчеркнул Биляк.

По его словам, российские оккупанты сконцентрировали много силы на этом направлении. В первую очередь из штатных военных подразделений, а также десантников.

Враг активно применяет артиллерию и дроны

"Здесь ситуация ничем не отличается от Бахмута – интенсивность артобстрела не меньше. Но здесь леса и можно спрятаться от дронов", – сообщил военный инструктор.

Он рассказал, что российские дроны залетают на позиции наших бойцов эскадрильями по 5 – 6 единиц и сбрасывают гранаты на украинских военных. У россиян также есть аэроразведка, которая работает довольно неплохо.

Однако лесистая местность позволяет ВСУ укрыться и вести огонь на поражение противника. В то же время, захватчиков на этом направлении очень много.

Боец ВСУ рассказал о ситуации на линии Сватово – Кременная: смотрите видео

Россияне свезли много живой силы

Враг круглосуточно осуществляет контратаки, чтобы улучшить свое положение и позиции. Россияне постоянно подвозят на направление Сватово – Кременная новых людей.

Происходит замена резервов захватчиков. Как только одни оккупанты погибают в окопах, за 3 – 5 минут на их место прибывают новые. Так, враг не чувствует нехватки живой силы.

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Боец ВСУ также добавил, что иногда доводит вести стрелковые бои с оккупантами на расстоянии менее 10 метров.

Забирают ли россияне тела погибших

Российские захватчики понесут большие потери. Оккупанты забирают тела погибших, но не всех – только те, к которым могут подлезть.

"Но в основном они не могут забрать их, потому что их сразу накрывают – наши парни "косят" их из автоматов на расстоянии 15 метров", – рассказал военный инструктор.

Что нужно ВСУ для достижения успеха

Для того чтобы украинские защитники добились успеха на линии Сватово – Кременная необходимо, чтобы западные партнеры продолжили предоставлять нам вооружение. Так, оружие наших партнеров показало себя достаточно эффективно на фронте.

Нам не хватает всего, но западное вооружение сильно поможет. Без тяжелого и современного оружия мы ничего не сможем сделать,

– отметил боец ВСУ.

Кроме того, Вооруженные Силы нуждаются в минометах и снарядах к ним. Так, бойцы умеют работать с вооружением – не нужно даже тратить время на их обучение. Поэтому им необходимо только вооружение.