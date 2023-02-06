Інформаційний шум довкола втрат на війні

На 20 лютого заплановане якесь "страшне звернення" бункерного діда до федеральних зборів. Це явно не про "цільові федеральні програми", бо раніше у встановлений традиційний строк він своє звернення просто скасував.

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Сталося це зовсім не від того, що президенту Росії Владіміру Путіну не було що сказати. Причина була геть інша – не встигали поміняти "стратегічні підходи" до війни з Україною. Саме тому оголосити про це також не встигли.

Є також ще один показник. Як тільки ви побачити або почуєте інформаційні "розгони" про "жахливі втрати" ЗСУ, які нібито приховують, а також зворотний тренд про "необґрунтовано перебільшені втрати" Росії, то знайте, що наступ вже десь близенько.

Це найбільш трепетна тема інформаційної війни, яку пускають зазвичай в хід виключно або перед реальною активацією, або вже на початковому етапі її процесу.

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Причому, виключно для того, щоб досягти не тільки суто військового ефекту, а й дуже швидкого та шокувального інформаційно-психологічного результативного разового впливу на противника.