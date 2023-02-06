Головний показник російських проблем

Середній розмір знижки на російську нафту тримається на рівні 40% і не знижується, попри всі зусилля Росії обійти заборони.

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З нафтопродуктами обійти обмеження буде ще складніше, адже супертанкерами їх не перевозять. Заморозити Європу не вдалося – ані нас, ані Євросоюз.

Там, до речі, рівень запасів газу у сховищах на початок лютого становить 76% порівняно з 41% минулого року. Як кажуть, відчуйте різницю.

Але головний показник російських проблем – це російський бюджет. За січень його витрати зросли на дві третини порівняно з минулим роком. Це, до речі, і показник, скільки Росії коштує війна. А от доходи впали майже втричі.

Така тенденція є вже другий місяць, і вона прямо пов'язана з ембарго на російську нафту і "стелю" на неї. Цивілізовані країни більше ані нафту, ані російські нафтопродукти не купують, а для всіх інших діє обмеження.

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Кремль припиняє бути гравцем

Для Кремля виникає реальна і відчутна вже зараз загроза макроекономічної дестабілізації. Я бачив різні оцінки втрат російського режиму в залежності від коливань цін на нафту: від 75 до 125 мільярдів доларів на рік. І це дуже круто.

Головний результат – Москва вимушена грати з огляду на "червоні прапорці", встановлені Заходом. Росія залишається постачальником, але припиняє бути гравцем. Далі буде більше.