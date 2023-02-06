Главный показатель российских проблем

Средний размер скидки на российскую нефть держится на уровне 40% и не снижается, несмотря на все усилия России обойти запреты.

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С нефтепродуктами обойти ограничение будет еще сложнее, ведь супертанкеры их не перевозят. Заморозить Европу не удалось – ни нас, ни Евросоюз.

Там, кстати, уровень запасов газа в хранилищах к началу февраля составляет 76% по сравнению с 41% в прошлом году. Как говорится, почувствуйте разницу.

Но главный показатель российских проблем – это российский бюджет. За январь его расходы выросли на две трети по сравнению с прошлым годом. Это, кстати, и показатель, сколько в России стоит война. А вот доходы упали почти втрое.

Такая тенденция есть уже второй месяц, и она напрямую связана с эмбарго на российскую нефть и "потолок" на нее. Цивилизованные страны больше ни нефть, ни российские нефтепродукты не покупают, а для всех остальных действует ограничение.

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Кремль перестает быть игроком

Для Кремля возникает реальная и ощутимая уже сейчас угроза макроэкономической дестабилизации. Я видел разные оценки потерь российского режима в зависимости от колебаний цен на нефть: от 75 до 125 миллиардов долларов в год. И это очень круто.

Главный результат – Москва вынуждена играть учитывая "красные флажки", установленные Западом. Россия остается поставщиком, но перестает быть игроком. Дальше будет больше.