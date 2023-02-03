Несмотря на санкции, Россия наращивает мощности и продает нефть в другие страны, зарабатывая на этом миллиарды. В то же время, Европейский союз и страны G7 все же решили ввести ценовой потолок на российские нефтепродукты.

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Россия теперь будет получать меньше денег за экспорт

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, 5 февраля вступит в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

Мы должны продолжать лишать Россию средств ведения войны против Украины. В воскресенье вступает в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов. С G7 мы устанавливаем ограничение цен на эти продукты, сокращая доходы России, одновременно обеспечивая стабильность глобальных энергетических рынков,

– отметила она.

Кроме того, на это отреагировали в Шведском председательстве в Совете ЕС. Там сообщили, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.

После ЕС сегодня одобрили предельные цены на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессию против Украины,

– говорится в заявлении.

Каким будет потолок цен для кремлевских нефтепродуктов

Следует также упомянуть сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка. Он написал, что страны Европейского Союза договорились о потолке цен в 100 долларов на российский дизель и 45 долларов на разные масла.

Зеленый свет для двух ограничений цен на российские нефтепродукты (100 долларов США для дизельного горючего, 45 долларов США для разных масел). Также письменное обязательство по пересмотру лимита цен на российскую сырую нефть (сейчас 60 долларов США) в марте,

– констатировал он.

К этой теме напомним о материале 24 Канала, в котором говорится о потерях России на энергетическом рынке. Собственно, цена за баррель кремлевской нефти упала до 49,5 долларов. Еще в начале 2022 года этот показатель был вдвое выше.