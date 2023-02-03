Как России удалось нарастить экспорт нефти

Всего за январь из портов России в Черном море было экспортировано 3 668 587 тонн российской сырой нефти. Рост к результатам декабря 2022 года, когда вступили в силу эмбарго ЕС и "ценовой потолок", составил 721 392 тонн или 24,48%.

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Экспорт в страны ЕС в условиях эмбарго увеличился на 255 034 тонн – это 25,02%. В декабре было 1 019 247 тонн, а в январе стала 1 274 281 тонна.

Экспорт в другие страны составил 2 394 306 тонн, рост к декабрю – 466 358 тонн или 24,19%.

Если кратко – в ЕС преимущественно происходит рейдовая перевалка в заливе Лакония в территориальных водах Греции, то есть на суверенной территории страны Европейского Союза. Контролирует ли это правительство Греции? Вопрос риторический. Немного экспорта в Нидерланды, Испанию и Словению.

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В другие страны, где нет эмбарго, ходили 22 танкера, из них 10 – принадлежат владельцам из Греции. То есть теоретически там должны были придерживаться "ценового потолка", хотя есть такое выражение в русском языке: "Меня терзают смутные сомнения".

Последний раз такой объем экспорта кровавой нефти был в августе – сентябре 2022 года.



Экспорт российской нефти вырос / Таблица Андрея Клименко