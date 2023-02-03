Умиляющие моменты

Я рад, что со здоровьем у меня наконец-то все в порядке и я могу двигаться в хорошем темпе. Хоть и попал в сильную метель вечером.

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Вчера я все время шел по трассе. За весь день по дороге была только одна деревня. Но вечером я наткнулся на очень хорошую гостиницу. Его владелец Назар – невероятно хороший человек. Позволил мне бесплатно остаться, угостил ужином, а с утра даже сумку еды упаковал. Когда я предложил деньги, он ответил: "Я здесь владелец, и вы ничего не будете платить. Спасибо за помощь".

Хочу когда-нибудь вернуться к Назару с подарком и поблагодарить его. Таких добрых людей, как он, – не так уж много.

Меня всегда очень умиляют такие моменты. Одна бабушка по дороге пыталась дать мне деньги, но я не взял, потому что все должно происходить прозрачно – через банк. Тогда она принялась предлагать мне печенье, которое несла домой из магазина.



Петр с женой владельца гостиницы / Фото волонтера

Испытание на прочность

Кстати, меня снова остановила полиция на посту. Оказывается, проезжавшие мимо автомобили сказали на посту, что видели подозрительного человека. Меня и остановили. Даже предлагали куда-нибудь подвезти. Мол, никто не узнает, что я передвигался на автомобиле. Но я, конечно, отказался от такого предложения.

Я дал себе слово, что пройду этот путь. Теперь это мое испытание на крепость.

Петр продолжает свой путь через всю Украину / Фото волонтера

На 9 день дороги я установил несколько рекордов. Мне удалось пройти 49 километров в 10 часов. В первый раз я пересек отметку в 60 000 шагов. Кстати, последние 300 шагов я просто прошел вокруг гостиницы, чтобы установить этот рекорд.

Сколько денег удалось собрать

Сбор и дальше двигается медленно. Поэтому я призываю всех приобщиться к нему. Пока удалось собрать 79 163 крон, 33 евро, 23 791 гривен. Кроме того, на днях в Украину привезут автомобиль из Чехии, который я передам одной бригаде, которая сейчас находится на Харьковском направлении.



Автомобиль, который чехи передали на ВСУ / Фото

Обратите внимание! Петр планирует собрать на ВСУ 1,5 миллиона крон. Пока что Волонтер очень далеко от этой цели.

Присоединиться к сбору средств:

банка в Monobank – здесь ;

карточка "Ощадбанка" – 4790 7299 1942 5850 (Иван Шманьо).