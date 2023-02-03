Кремль сам сыграл с собой злую шутку

Несколько недель назад три руководителя комитетов Конгресса США (все республиканцы, ведь у них сейчас большинство в Конгрессе) направили американской администрации письмо с просьбой высказать мнение, нарушает ли Россия Договор о контроле над стратегическими вооружениями.

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Из-за нежелания допускать инспекции на свои ядерные объекты и даже отказе проводить консультации, как предусмотрено Договором. Ответ очевиден – нарушает. Именно так ответил Госдепартамент США.

Причина российского поведения тоже очевидна – запугать Запад неконтролируемым ростом ядерной угрозы. В Москве хорошо понимают, что они могут использовать возобновление сотрудничества по Договору как разменную монету.

Однако письмо конгрессменов лучшее доказательство тому, что Кремль сам с собой сыграл злую шутку. Более того, это ему будет очень много стоить. Ведь если Россия нарушает Договор, США и союзники должны реагировать. Отсутствие реакции будет проявлением слабости и даже безответственности. Один из видов реакции – это дополнительное давление на Россию, то есть специальные санкции.

Для России осталось всего 2 варианта

Другой – инвестировать в новые технологии ядерного сдерживания. Новая волна перевооружения окончательно добьется российской экономики под санкциями. Тогда в России всего два основных варианта: коллапс или большая Северная Корея. В конце концов, СССР развалился по схожему сценарию.

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Конечно, Договор заключен между США и Россией и решение о дальнейших действиях будет приниматься в Вашингтоне. Однако без консультаций с союзниками не обойтись. Мы тоже имеем моральное право на то, чтобы наше мнение было услышано. Не только из-за войны, но и потому, что мы от ядерного оружия отказались и получили неработающий Будапештский меморандум.

Действия США по Договору будут влиять на стратегию и тактику нашей войны. Результатом должна стать наша серьезная дискуссия с США, которая будет выглядеть как новая стратегия сдерживания России. В частности, ядерного, ведь у России нужно забрать последний рычаг.