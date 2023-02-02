Международные организации молчат об уничтожении Угледара
Но есть места, где действия россиян даже у военных с большим опытом вызывают шок.
Читайте также Поход на Киев: чем завершится для России повторение 24 февраля
Сейчас это, например, Угледар, который российские солдаты ровняют с землей танками. Где срочная реакция Human Rights Watch? Срочная реакция хоть одной правозащитной структуры? ООН, наконец.
Если бы Вооруженные Силы Украины въехали на танках в Белгород и расстреляли весь жилищный фонд вместе с людьми, эти организации продемонстрировали бы все глубины своей обеспокоенности. Конечно, судили бы всех, включая рядовых.
Россияне о "новой Хатыни" кричали бы еще несколько веков. Ибо все жизни важны, но некоторые все-таки важнее других.
Рекомендуем Ноги наконец-то привыкли к дороге: 9 день марафона чеха на Донбасс
Что происходит в Угледаре: последние новости
- Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что россияне пытаются наступать на 4 направлениях фронте: Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и возле Угледара.
- На этих участках фронта украинская армия находится в обороне.
- Пока на Бахмутское направление россияне бросают зэков, в Угледаре воюют элитные войска. Однако в ВСУ заверили, что вражеские войска понесут систематические потери.