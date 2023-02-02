Міжнародні організації мовчать про нищення Вугледару

Але є місця, де дії росіян навіть у військових із великим досвідом викликають шок.

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Зараз це, наприклад, Вугледар, який російські солдати рівняють із землею танками. Де термінова реакція Human Rights Watch? Термінова реакція хоч однієї правозахисної структури? ООН, зрештою.

Якби Збройні Сили України заїхали на танках в Бєлгород і розстріляли весь житловий фонд разом з людьми, ці самі організації продемонстрували б усі глибини своєї стурбованості. Ясна річ, судили б усіх, включно з рядовими.

Росіяни про "новую Хатынь" кричали б ще кілька століть. Бо всі життя важливі, але деякі все-таки важливіші за інші.

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