Армия врага мечтает реализовать хоть какие-нибудь планы Владимира Путина – хотя бы выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что украинская армия сейчас на этих участках фронта находится в обороне.
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Армия должна получить резерв на 4 недели
По мнению полковника ВСУ, очевидно, чтобы произошло украинское контрнаступление, мы должны получить достаточное количество ресурсов, для того чтобы его не только начать, но и эффективно провести и выйти на определеные рубежи и позиции и освободить территорию Украины.
Конечно, чтобы эта военная операция была наиболее эффективной, украинская армия должна получить ресурсы и резервы не менее чем на 4 недели активных боевых действий – боеприпасы, горючее и другие составляющие военной логистики,
– подчеркнул Селезнев.
Он подчеркнул, если бы мы все это имели, то контрнаступление бы уже продолжалось.
Полковник ВСУ назвал условия для контрнаступления: смотрите видео
ВСУ эффективно уничтожает врагов
Полковник ВСУ считает, что Путин пытается воспользоваться этим "поводом" и атакует, где только может.
Путин – символист, и ему нужно будет отчитываться 24 февраля 2023 года, а что же было сделано в течение года "трехдневной кампании" так называемой специальной военной операции. Потому и бросают путинские генералы каждый день в топку войны новые партии российских "чмобиков". И они быстро превращаются в пепел,
– заметил он.
По его словам, враг имеет не так много территориальных приобретений. Но здесь говорится не о бестолковости путинской армии, а о мужестве и героизме украинских воинов.
"Они, даже находясь на оборонных позициях против превосходящих сил врага, все равно эти позиции держат, эффективно уничтожают оккупантов. И ежедневные сводки генерального штаба относительно потерь путинской армии является тому ярким свидетельством", – резюмировал Владислав Селезнев.
Что происходит на фронте: важное
- Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной. Военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов сообщил, что российские военные продолжают идти в наступление, несмотря на сумасшедшее число погибших. В атаку они идут без преувеличения по горам своих трупов.
- На Донетчине идут ожесточенные бои. В разведке Великобритании отметили, что в этой области враг может попробовать развить новое продвижение. Впрочем, оперативного прорыва может не произойти.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что россияне пытаются по всей линии фронта найти слабое место и истощить нашу оборону для того, чтобы захватить полностью Донецкую и Луганскую область – это их главная цель, и она не меняется. А также сохранить так называемый "коридор" в Крыму и сказать, что это якобы и было приоритетными задачами.
- Журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко подчеркнул, что возле Угледара очень тяжелая ситуация. Российские войска пытаются наступать на город с двух сторон – с юга и с востока. Он стал неким опорным пунктом. Ведь вокруг степь, и город превратился в железобетонные конструкции из жилых домов. Это достаточно удобное место для обороны.