Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. При получении Украиной необходимой техники планы врага останутся невыполнимыми, убежден он.

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Украинская разведка сообщила, что Владимир Путин дал приказ захватить Донбасс до марта Валерию Герасимову, которого назначили повторно руководить войной в Украине.

Шансы оккупантов

По словам Селезнева, российская оккупационная армия действует линейно. Путин приказал атаковать восточный фланг российско-украинского фронта с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей – именно так они и будут упорно действовать.

Однако, отметил эксперт, возникает вопрос: "Если они 4 месяца подряд штурмовали Бахмут без значительных территориальных достижений, если они более 10 месяцев штурмовали наши хорошо укрепленные позиции в районе Авдеевки, каким образом смогут за 1,5 – 2 месяца одолеть украинское сопротивление на территории Донецкой и Луганской областей?".

Возможно, те же чмобики, которые сейчас у россиян находятся в резерве, снова пойдут под наши пули и снаряды. А потом Герасимов разведет руками: "У меня солдаты закончились – воевать не кем",

– добавил говорящий.

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Украина даст достойный отпор

Селезнев предполагает, что ситуация может ухудшиться, учитывая плохие погодные условия – россияне получат возможность более активно использовать бронетехнику. Но как только они это начинают делать, количество их потерь растет кратно, заметил эксперт.

Украине хватит мужества и победы осуществлять оборону и проводить контрнаступление, вопрос стоит только за оружием, подчеркнул Селезнев.

Будем иметь достаточное количество артиллерийских стволов и соответствующих боеприпасов к ним, то любые попытки российской армии до марта выполнить задачи Путина, превратятся в такой же пшик, как и план захватить Киев за 3 суток,

– резюмировал Селезнев.

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