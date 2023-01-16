На этом сделал акцент представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов. В эфире он подчеркнул, что Герасимов получил от Путина дедлайн. В противном случае его голова полетит вслед за Суровикиным.

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Донбасс планируют захватить до марта

Согласно данным, которыми владеют в Главном управлении разведки, у Герасимова стоят четкие временные ограничения. У него задача – захватить Донбасс до марта 2023 года. В противном случае с ним никто шутить не будет.

Юсов заметил, что Путина никак не интересует реальное состояние событий на фронте. У него буквально пелена на глазах, а один из приоритетов – захват Донбасса. Если же говорить о масштабной цели диктатора, то речь идет о желании уничтожить украинцев, а также Украину.

Все-таки мы можем говорить о приоритетном для оккупантов направлении – это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как для нового руководителя войны против Украины – это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта,

– заметил Юсов.

По словам спикера ГУР МО, оккупационные власти уже несколько раз меняли термины. Не стоит забывать, что уже почти целый год оккупанты "3 дня берут Киев". В то же время он лаконично подчеркнул, что у врага "ничего не получится и в этот раз".

Враг готовит новое наступление

В эфире он добавил, что разведка владеет данными, свидетельствующими о признаках подготовки наступления России. Его могут начать на Запорожском направлении.

"Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта", – добавил Юсов.

Он отметил, что всю информацию отслеживают. Ее прорабатывают и анализируют, после чего делают некоторые выводы. И, опираясь на имеющиеся данные, Силы обороны уже выполняют определенные мероприятия по сдерживанию неприятеля.

Если вы пропустили, то 11 января минобороны России устроило очередные кадровые изменения. Так, командующим оккупационными войсками в Украине стал Валерий Герасимов. Он заменил на должности начальника генштаба страны-агрессора Сергея Суровикина.

Кстати, одной из причин устранения Суровикина могла быть дружба с Евгением Пригожиным. Поэтому в Кремле решили "рассадить" этих двоих, чтобы минимизировать риск усиления влияния "повара Путина" на ситуацию в России.