На цьому зробив акцент представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов. В ефірі він наголосив, що Герасимов отримав від Путіна дедлайн. В інакшому випадку його голова полетить слідом за Суровікіним.

Читайте також Зло має бути покаране: поіменний список відповідальних за масове вбивство українців у Дніпрі

Донбас планують захопити до березня

Згідно з даними, якими володіють у Головному управлінні розвідки, у Герасимова стоять чіткі часові обмеження. У нього задача – захопити Донбас до березня 2023 року. В інакшому випадку з ним ніхто панькатися не буде.

Юсов зауважив, що Путіна аж ніяк не цікавить реальний стан подій на фронті. У нього буквально пелена на очах, а один з пріоритетів – захоплення Донбасу. Якщо ж говорити про масштабну ціль диктатора, то мовиться про бажання знищити українців, а також України.

Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для окупантів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, – це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня,

– зауважив Юсов.

За словами речника ГУР МО, окупаційна влада вже кілька разів змінювала терміни. Не варто забувати, що вже майже цілий рік окупанти "3 дні беруть Київ". Водночас він лаконічно підкреслив, що у ворога "нічого не вийде і цього разу".

Ворог готує новий наступ

В ефірі він додав, що розвідка володіє даними, які свідчать про ознаки підготовки наступу Росії. Його можуть розпочати на Запорізькому напрямку.

"Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту", – додав Юсов.

Він зазначив, що всю інформацію відстежують. Її опрацьовують й аналізують, після чого роблять певні висновки. І, опираючись на наявні дані, Сили оборони вже виконують певні заходи зі стримування ворога.

Якщо ви пропустили, то 11 січня міноборони Росії влаштувало чергові кадрові зміни. Так, командувачем окупаційних військ в Україні став Валерій Герасимов. Він замінив на посаді начальника генштабу країни-агресорки Сєргєя Суровікіна.

До слова, однією з причин усунення Суровікіна могла бути дружба з Євгєнієм Пригожиним. Тож у Кремлі вирішили "розсадити" цих двох, щоб мінімізувати ризик посилення впливу "кухаря Путіна" на ситуацію в Росії.