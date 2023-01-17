Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За умови отримання Україною необхідної техніки, плани ворога залишаться нездійсненними, переконаний він.

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Українська розвідка повідомила, що Владімір Путін дав наказ захопити Донбас до березня Валєрію Герасимову, якого повторно призначили керувати війною в Україні.

Шанси окупантів

За словами Селезньова, російська окупаційна армія діє лінійно. Наказав Путін атакувати східний фланг російсько-українського фронту з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – саме так вони й будуть вперто діяти.

Однак, зауважив експерт, виникає питання: "Якщо вони 4 місяці поспіль штурмували Бахмут без значних територіальних здобутків, якщо вони понад 10 місяців штурмували наші добре укріплені позиції в районі Авдіївки, в який спосіб зможуть за 1,5 – 2 місяці здолати український спротив на території Донецької та Луганської областей?".

Можливо, ті самі чмобіки, які зараз у росіян перебувають у резерві, знову підуть під наші кулі та снаряди. А потім Герасимов розведе руками: "У мене солдати закінчились – воювати нема ким",

– додав мовець.

Селезньов про плани Путіна захопити Донбас: дивитись відео

Україна дасть гідну відсіч

Селезньов припускає, що ситуація може погіршитися з огляду на погані погодні умови – росіяни отримають змогу більш активно використовувати бронетехніку. Але як тільки вони це починають робити, то кількість їхніх втрат зростає кратно, зауважив експерт.

Україні вистачить мужності та звитяги здійснювати оборону і проводити контрнаступ, питання стоїть лише за зброєю, наголосив Селезньов.

Будемо ми мати достатню кількість артилерійських стволів та відповідних боєприпасів до них, то будь-які намагання російської армії до березня виконати завдання Путіна, перетворяться на такий самий пшик, як і план захопити Київ за 3 доби,

— резюмував Селезньов.

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