Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За умови отримання Україною необхідної техніки, плани ворога залишаться нездійсненними, переконаний він.
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Українська розвідка повідомила, що Владімір Путін дав наказ захопити Донбас до березня Валєрію Герасимову, якого повторно призначили керувати війною в Україні.
Шанси окупантів
За словами Селезньова, російська окупаційна армія діє лінійно. Наказав Путін атакувати східний фланг російсько-українського фронту з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – саме так вони й будуть вперто діяти.
Однак, зауважив експерт, виникає питання: "Якщо вони 4 місяці поспіль штурмували Бахмут без значних територіальних здобутків, якщо вони понад 10 місяців штурмували наші добре укріплені позиції в районі Авдіївки, в який спосіб зможуть за 1,5 – 2 місяці здолати український спротив на території Донецької та Луганської областей?".
Можливо, ті самі чмобіки, які зараз у росіян перебувають у резерві, знову підуть під наші кулі та снаряди. А потім Герасимов розведе руками: "У мене солдати закінчились – воювати нема ким",
– додав мовець.
Селезньов про плани Путіна захопити Донбас: дивитись відео
Україна дасть гідну відсіч
Селезньов припускає, що ситуація може погіршитися з огляду на погані погодні умови – росіяни отримають змогу більш активно використовувати бронетехніку. Але як тільки вони це починають робити, то кількість їхніх втрат зростає кратно, зауважив експерт.
Україні вистачить мужності та звитяги здійснювати оборону і проводити контрнаступ, питання стоїть лише за зброєю, наголосив Селезньов.
Будемо ми мати достатню кількість артилерійських стволів та відповідних боєприпасів до них, то будь-які намагання російської армії до березня виконати завдання Путіна, перетворяться на такий самий пшик, як і план захопити Київ за 3 доби,
— резюмував Селезньов.
Росія мобілізує людей для наступу
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в Росії справді потужна мобілізація, і це дійсно дуже серйозний виклик. За її словами, це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго.
- Головне управління розвідки повідомило, що Кремль хоче створити двомільйонну армію. Ворог вносить зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації та готує навчальні центри.
- Російський опозиціонер Геннадій Гудков спрогнозував "відлов" росіян у магазинах, транспорті й на роботах.
- Російський опозиційний журналіст Майкл Накі акцентує: за всю цю військову кампанію в Росії була рівно одна дія, яка принесла хоч якийсь ефект – це мобілізація. Після того, як мобілізовані стали надходити на фронт, сили ЗСУ почали просуватися повільніше.