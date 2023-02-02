Эволюция западной помощи Украине

До "Рамштайна" мы боролись за саму возможность получать тяжелое западное оружие. На первом "Рамштайне" боролись за платформы – то есть разные типы вооружения и военной техники в штуках. Задачей было расширить спектр платформ и нарастить количество.

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Когда процесс начался, выставили (май) новый акцент – organic unit. Чтобы платформы передавались как цельные подразделения. То есть артиллерия – не штуками, а батареями.

Следующий акцент (июнь) – mission oriented approach. То есть получение комплекса вооружений единицами под конкретную задачу. К примеру – зачистка северо-западной части Черного моря от российских кораблей. Здесь нужны ракеты, пусковые, радары, дроны и т.д. Или – освобождение Херсона – нужен запас ракет к HIMARS, высокоточные снаряды, антирадарные ракеты и т.д.

Далее (июль – август) упор был сделан на ремонт, обслуживание и производство военной техники, а также подготовку войск. Чтобы стабилизировать поддержку. По каждой из этих корзинок началось движение:

например, были созданы датско-британский фонд, французский фонд. Из этих фондов финансируют заказы в пользу Украины;

запущен целый спектр тренинговых программ, из которых главным пока остается британский. Причем осуществляется и базовая (условно пехотная) подготовка, и специальная (артиллеристы, снайперы, ПВО и т.п.);

также произошло масштабирование от индивидуальной подготовки до тренинга в составе батальонов и штабов бригад;

по отдельному треку идут боеприпасы. В сети есть открытые данные: сколько производит мир и сколько нам нужно для интенсивной войны. Разрыв колоссальный. Сейчас он сокращается.

Как сыграла украинская стратегия

И вот танки. Это очень наглядная иллюстрация, как эта стратегия сыграла. Озвучены инициативы по передаче танков в составе взводов – рот – батальонов под задание – контрнаступление. Под них сразу логистика, обслуживание и ремонт. Параллельно активируется производство и самих танков, и боеприпасов. Тренировка сама собой.

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На этот подход уже накручиваются изменения в нашей логистике, внедряется программное обеспечение, пока нетронутой полянкой остается кадровая реформа. Реформу военного образования уже запустили, но это отдаленный эффект. До кадров во всей полноте пока не дошли.

Путь за год: "от Stinger вам нельзя – вот вам пулеметы и три ящика патронов" до "вот вам батарея Patriot и батальон танков со всем причитающимся". То есть логика международного трека доведена практически до высшей точки. Ее нужно удерживать. Осталось побороться за несколько платформ.

Следующий качественный переход – это изменения де-юре, то есть вступление в НАТО. Сразу или через промежуточные этапы с четкими союзническими обязательствами на двусторонней основе.

Эту логику понимают и враги, и партнеры. Игнорировать ее уже не получится, поэтому не все рады.