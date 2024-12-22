Путин ставит Трампа перед выбором

"Орешник" стал главным элементом шантажа. Но кого – Украины или Запада? Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Стоит напомнить, что еще год назад, когда также была атака на Казань, Владимир Путин вообще не комментировал это событие. Сейчас он выглядит совсем по-другому – он разъярен и готов отомстить. Но адресатом этих заявлений является вовсе не украинское руководство.

Опытный следователь КГБ Путин сейчас работает с новым клиентом – Дональдом Трампом. Он фактически эксплуатирует все страхи и комплексы будущего американского президента. Трамп говорит об огромных разрушениях в Украине, а Путин подтверждает, что их будет больше. Трамп опасается ядерной войны, а Путин подчеркивает, что применение "Орешника" приведет к последствиям, которые можно будет совместить с последствиями применения ядерного оружия и при этом Россия не будет нарушать своих международных обязательств.

Идея довольно проста – убедить команду Трампа, что окончание войны в Украине отвечает интересам США, но вопрос условий ее окончания должен зависеть от того, как Трамп договорится с Путиным. Мол, Трампу лучше не выдвигать какие-то условия к Кремлю, а согласиться с предложениями Путина по окончанию войны.

Об этих условиях мы уже все знаем – нерасширение НАТО через бывшие советские республики и вывод новейших вооружений стран НАТО с территорий, вошедших в состав Альянса после 1997 года.

Путин как бы предлагает американскому руководству сделать выбор:

между угрозой нового ядерного конфликта на территории Европы и прекращением войны между Россией и Украиной;

между угрозой полного разрушения украинских территорий и возможностью прекращения войны на российских условиях, при которых оккупированная территория Украины будет полностью контролироваться Россией, а та территория, которая останется под контролем Киева, станет вассальным государством.

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Продуманный политический план агрессора

Это и есть тот выбор, который Путин хотел бы поставить перед Трампом. Это и есть то окончание войны, которое Путин хотел бы продемонстрировать россиянам как победу. Это окончание войны, которое позволит России стать политическим гегемоном Европы и способствовать победе на президентских и парламентских выборах в странах Европы представителям ультраправых и ультралевых политических сил, которые ориентируюсь на Кремль.

Ну и не только на Кремль. Стоит напомнить, что часть этих политических сил странным способом сочетает свою готовность договариваться с руководством России с очевидными симпатиями к Трампу, Илону Маску и другим представителям ультраконсервативного политического круга в Республиканской партии США. А, может, и не причудливым.

Может, таки европейские политики осознают, что говорится об определенных общих ценностях, и эти ценности надо защищать, в частности, отказываясь от поддержки Украины и соглашаясь с идеей того, что бывшие советские республики являются очевидной сферой влияния для России. Такие идеи неоднократно высказывались до начала полномасштабного вторжения России на Украину.

У меня нет никаких сомнений, что если это большое нападение приостановится, представители такого видения дальнейшего развития событий в Европе снова будут в голос говорить о своих симпатиях даже не к Путину, а к шовинистическим идеям, с которыми Россия продолжает и сегодня выступать в Европе.

Чтобы все эти бредни Путина осуществились, ему надо запугать Трампа. А чтобы запугать Трампа, Путину надо превратить Украину в полигон для своих человеконенавистнических экспериментов.

Ну и конечно – происходит процесс запугивания Трампа через запугивание Украины, через постоянные обещания мести Киеву так, будто это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину.

Это не месть, а продуманный политический план офицера КГБ России.