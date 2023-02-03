Як Росії вдалося наростити експорт нафти

Всього за січень з портів Росії в Чорному морі було експортовано 3 668 587 тонн російської сирої нафти. Зростання до результатів грудня 2022 року, коли набули чинності ембарго ЄС та "цінова стеля", склало 721 392 тонн або 24,48%.

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Експорт до країн ЄС в умовах ембарго збільшився на 255 034 тонн – це 25,02%. У грудні було 1 019 247 тонн, а в січні стала 1 274 281 тонна.

Експорт до інших країн склав 2 394 306 тонн, зростання до грудня – 466 358 тонн або 24,19%.

Якщо стисло – в ЄС переважно відбувається рейдова перевалка в затоці Лаконія, що в територіальних водах Греції, тобто на суверенній території країни Європейського Союзу. Чи контролює це уряд Греції? Питання риторичне. Трохи є експорту в Нідерланди, Іспанію та Словенію.

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До інших країн, де нема ембарго, ходили 22 танкери, з них 10 – належать власникам з Греції. Тобто теоретично там мали дотримуватися "цінової стелі", хоча є такий вислів в російській мові: "Меня терзают смутные сомнения".

Останній раз такий обсяг експорту кривавої нафти був у серпні – вересні 2022 року.



Експорт російської нафти зріс / Таблиця Андрія Клименка