Найбільші ризики для фронту у новому році

Передумови для цього, на жаль, є.

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Московити роблять перший крок і починають нові наступальні дії. Скоріше за все, вони виснажаться до того, як досягнуть масштабних цілей. Адже наступ – найважча форма дій.

Але і нас відповідні дії виснажать значною мірою. Найбільший ризик – це або спалення в обороні того, що нам пообіцяли з початку 2023 року, або те, що ми обіцяне не освоїмо вчасно. Як наслідок відкинути ослаблених московитів буде нічим. Виходить патова ситуація.

Це працюватиме проти нас. Якщо ми не згенеруємо протягом 6 – 9 місяців успіху на фронті, буде важче утримувати увагу і давати аргументи тим на Заході, хто за збільшення допомоги, щоб відносно швидко закінчити війну.

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Дуже хочеться помилятися із цими оцінками. Хочеться, щоб після ослаблення ворога в межах безрезультатного наступу провели власний успішний наступ.

Але, на жаль, є певні передумови для песимізму: