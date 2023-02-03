Найбільші ризики для фронту у новому році
Передумови для цього, на жаль, є.
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Московити роблять перший крок і починають нові наступальні дії. Скоріше за все, вони виснажаться до того, як досягнуть масштабних цілей. Адже наступ – найважча форма дій.
Але і нас відповідні дії виснажать значною мірою. Найбільший ризик – це або спалення в обороні того, що нам пообіцяли з початку 2023 року, або те, що ми обіцяне не освоїмо вчасно. Як наслідок відкинути ослаблених московитів буде нічим. Виходить патова ситуація.
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Дуже хочеться помилятися із цими оцінками. Хочеться, щоб після ослаблення ворога в межах безрезультатного наступу провели власний успішний наступ.
Але, на жаль, є певні передумови для песимізму:
- перше – це те, що московитам ракетним терором вдалося змістити фокус уваги по міжнародній технічній допомозі. Як наслідок отримання нових партій броні й артилерії перемістилося на пізніший час, ніж могло б бути;
- друге – це те, що наші бійці виснажуються. Бої за околиці Бахмута є підтвердженням.