Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По одной из версий, диктатор не назначил виновных за "дырявую" российскую границу, поскольку боится наказывать руководителей разных спецслужб.
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Ведь для Владимира Путина важнее персональная лояльность его подчиненных, чем их профессионализм. По словам Гладких, в этом вопросе есть важный нюанс – глава Кремля не будет увольнять кого-то за определенные провалы, потому что некем их заменить.
У Путина небольшая лава запасных. В России за весь период полномасштабной войны не появилось ни одного выдающегося военного лидера,
– подчеркнул политолог.
Гладких добавил, что в стране-агрессоре генералы перебрасываются с одной должности на другую. И при этом не могут похвастаться никакими достижениями на поле боя, а становятся известны только благодаря танцам голышом.
Кадровый кризис в России
По словам Гладких, у России есть серьезный управленческий и кадровый кризис, который неизбежно приведет к определенному социальному взрыву. Политолог отметил, что есть революционный принцип "верхи не могут, а низы не хотят".
В России назревает ситуация, когда "верхи не могут". Они не могут ничего уже сейчас. Проблема остается только с низами,
– отметил Гладких.
Сколько времени нужно низам для того, чтобы они поняли, что больше так не хотят, неизвестно.
Валентин Гладких спрогнозировал сценарий падения режима Путина: смотрите видео
Планы Путина могут обернуться против него
Однако недовольство в России будет назревать все больше.
Путин подогревает это недовольство в российских массах. Он думает, что удастся эту агрессию затем направить в сторону Украины. То есть, привлечь всех взбешенных россиян к войне против Украины,
– сказал политолог.
Однако, по мнению Гладких, все может сложиться по-другому. Озлобленность россиян может обернуться против самого Путина и его режима и вылиться внутри России.
Предпосылки для социального взрыва в России
Политолог отметил, что в России все больше нарастают внутренние противоречия. В частности, в российском обществе есть большое имущественное расслоение.
Дочь Дмитрия Пескова (пресс-секретаря Путина – 24 Канал) в Дубае наслаждается жизнью, в то время как некоторым семьям после гибели мобилизованных отцов или сыновей дают пачку пельменей. Это не может не вызвать возмущения в российском обществе,
– подчеркнул Гладких.
Также разногласия возникают и в других сферах.
- Существует напряжение между регионами, которое проявляется в мобилизационных планах. Политолог отметил, что мобилизацию почему-то не производят на главной улице Москвы – Тверской. При этом запасы живой силы пополняют представителями российской глубинки.
- Этническое неравенство. По словам Гладких, на поле боя в Украине погибло больше бурят, чем этнических россиян.
Политолог подытожил, что рано или поздно эти разногласия могут вылиться в определенные действия, направленные против режима российского диктатора Владимира Путина.
Настроения в России: коротко
- Сразу 5 республик в России устроили референдум за независимость. Теперь организаторы голосования намерены легитимизировать результаты.
- В опросе приняли участие не менее 5,6 миллиона человек. Речь идет о Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урале.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада России. Он заявил, что все начнется с Кавказа.