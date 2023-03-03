Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По одной из версий, диктатор не назначил виновных за "дырявую" российскую границу, поскольку боится наказывать руководителей разных спецслужб.

Смотрите также Миллионное войско – страшилка Кремля: почему Путин не способен повторить большое наступление

Ведь для Владимира Путина важнее персональная лояльность его подчиненных, чем их профессионализм. По словам Гладких, в этом вопросе есть важный нюанс – глава Кремля не будет увольнять кого-то за определенные провалы, потому что некем их заменить.

У Путина небольшая лава запасных. В России за весь период полномасштабной войны не появилось ни одного выдающегося военного лидера,

– подчеркнул политолог.

Гладких добавил, что в стране-агрессоре генералы перебрасываются с одной должности на другую. И при этом не могут похвастаться никакими достижениями на поле боя, а становятся известны только благодаря танцам голышом.

Кадровый кризис в России

По словам Гладких, у России есть серьезный управленческий и кадровый кризис, который неизбежно приведет к определенному социальному взрыву. Политолог отметил, что есть революционный принцип "верхи не могут, а низы не хотят".

В России назревает ситуация, когда "верхи не могут". Они не могут ничего уже сейчас. Проблема остается только с низами,

– отметил Гладких.

Сколько времени нужно низам для того, чтобы они поняли, что больше так не хотят, неизвестно.

Валентин Гладких спрогнозировал сценарий падения режима Путина: смотрите видео

Планы Путина могут обернуться против него

Однако недовольство в России будет назревать все больше.

Путин подогревает это недовольство в российских массах. Он думает, что удастся эту агрессию затем направить в сторону Украины. То есть, привлечь всех взбешенных россиян к войне против Украины,

– сказал политолог.

Однако, по мнению Гладких, все может сложиться по-другому. Озлобленность россиян может обернуться против самого Путина и его режима и вылиться внутри России.

Предпосылки для социального взрыва в России

Политолог отметил, что в России все больше нарастают внутренние противоречия. В частности, в российском обществе есть большое имущественное расслоение.

Дочь Дмитрия Пескова (пресс-секретаря Путина – 24 Канал) в Дубае наслаждается жизнью, в то время как некоторым семьям после гибели мобилизованных отцов или сыновей дают пачку пельменей. Это не может не вызвать возмущения в российском обществе,

– подчеркнул Гладких.

Также разногласия возникают и в других сферах.

Существует напряжение между регионами, которое проявляется в мобилизационных планах. Политолог отметил, что мобилизацию почему-то не производят на главной улице Москвы – Тверской. При этом запасы живой силы пополняют представителями российской глубинки.

Этническое неравенство. По словам Гладких, на поле боя в Украине погибло больше бурят, чем этнических россиян.

Политолог подытожил, что рано или поздно эти разногласия могут вылиться в определенные действия, направленные против режима российского диктатора Владимира Путина.

Настроения в России: коротко