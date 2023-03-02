Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Під час інциденту російські пропагандисти постійно змінювали історії. То в них був обстріляний шкільний автобус, то поранена дівчинка. Потім вже поранений хлопчик.

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Придумують маячню, щоб сколихнути народ

За словами Яковенка, усі ці "жахливі історії" дуже схожі на маячню від пропагандистів про "мальчіка в трусіках", "ненависті українців до снєгірєй" тощо. У такий спосіб Кремль хоче сколихнути власних громадян, щоб ті охочіше йшли воювати.

Ця спроба дати сигнал "вставай страна агромная". Нічого з цього не вийде. Вся ця істерика, яку Путін та телевізор намагається розпалювати направлена на те, щоб попробувати сколихнути народ та змусити людей іти воювати. Він хоче продовжувати цю війну вічно,

– зазначив Яковенко.

Для Путіна продовження війни – це збереження свого життя. Яковенко вважає, що немає шансів на кінець війни, поки при владі режим російського диктатора та поки уся держава ціла.

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"Поки ця держава ціла – кінця війни не буде. Для цього використають все що завгодно. Зараз на Китай сподіваються. Ці "мальчікі" і "дєвочькі" мають спробувати якось сколихнути росіян, щоб у них з'явилась ненависть до українців і загнати їх на фронт", – зауважив Яковенко.

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