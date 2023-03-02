Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. В ходе инцидента российские пропагандисты постоянно меняли истории. То у них был обстрелян школьный автобус, то раненая девочка. Потом уже раненый мальчик.

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Придумывают бред, чтобы всколыхнуть народ

По словам Яковенко, все эти "ужасные истории" очень похожи на бред от пропагандистов о "мальчике в трусиках", "ненависти украинцев к снегирям" и тому подобное. Таким образом, Кремль хочет всколыхнуть собственных граждан, чтобы те охотнее шли воевать.

Эта попытка дать сигнал "вставай страна огромная". Ничего из этого не выйдет. Вся эта истерика, которую Путин и телевизор пытается разжигать, направлена на то, чтобы попытаться всколыхнуть народ и заставить людей идти воевать. Он хочет продолжать эту войну вечно,

– отметил Яковенко.

Для Путина продолжение войны – это сохранение своей жизни. Яковенко считает, что нет шансов на конец войны, пока у власти режим российского диктатора и пока все государство целое.

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"Пока это государство целое – конца войны не будет. Для этого используют все что угодно. Сейчас надеются на Китай. Эти "мальчики" и "девочки" должны попытаться как-то всколыхнуть россиян, чтобы у них появилась ненависть к украинцам и загнать их на фронт", – заметил Яковенко.

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