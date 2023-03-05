Про це 24 Каналу розповіли російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко та опозиційний політик Геннадій Гудков. У Тульській області Росії шестикласниця Маша Москальова намалювала малюнок із написом "Ні війні".

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За такий вчинок дитину кілька разів забирали до поліції. Проти батька дівчинки порушили кримінальну справу за статтею про "дискредитацію" російської армії. Чоловіка забрали на допит до ФСБ, а дитину – до "соціальної установи".

"Крокодил поки що розтиснув пащу"

Як розповів Геннадій Гудков, зараз батько дівчинки перебуває під домашнім арештом, доньку також повернули додому.

Однак це ще нічого не означає. Просто крокодил поки що розтиснув пащу,

– зауважив Гудков.

Він додав, що розгляд справи ще триває. Чоловікові може загрожувати ув'язнення, а його доньку можуть забрати до дитячого будинку.

Ігор Яковенко та Геннадій Гудков розповіли про репресії у Росії: дивіться відео

"Путін закликав знищити тих, хто розколює країну"

Російський опозиціонер зазначив, що у Росії суттєво посилюються репресії, які за своїми масштабами наближаються до "великого терору" Іосіфа Сталіна.

Це ще не 1937 рік, але все до цього йде. Владімір Путін прямо закликав органи до репресій. Він сказав, що потрібно знищити всіх, хто розколює країну,

– повідомив Гудков.

За його словами, до такої категорії фактично можна віднести будь-яку людину, яка має позицію, що не збігається з путінським режимом. Як зазначив Гудков, вже зараз у Росії штрафують за низку абсурдних речей, зокрема:

лайки;

репости;

плакат, який є листом чистого паперу;

кросівки у кольорах українського прапора.

Російська влада втратила будь-які гальма

Політик наголосив, що у Росії все більше "наростає маразм", а критерії нормальності зникають.

У нормальних людей це викликає шок, а у російської влади – ні. Вони вже втратили будь-які гальма і настільки охоплені істерикою утримання влади, що здатні на будь-які божевільні вчинки,

– зазначив Гудков.

Він додав, що, на жаль, це ще не дно. І у майбутньому від кремлівського режиму можна очікувати чого завгодно.

Путінський режим – найстрашніша загроза

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко додав, що погоджується зі словами Гудкова.

"Путінський режим – це найстрашніша загроза. Коли кажуть, що далі буде гірше, це помилка. Гірше бути не може", – сказав Яковенко.

Журналіст зауважив, що ситуація з терором у Росії лише поглиблюється.

Що відбувається у Росії: коротко