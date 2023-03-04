Про це 24 Каналу розповів Олег Дунда – народний депутат України із партії "Слуга народу". За його словами, число регіонів у Росії, які прагнуть бути незалежними, може збільшуватися.

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Хто взяв участь у референдумі

Олег Дунда наголосив, що більше заохочення долучитися до голосування на референдумі мали ті росіяни, що бажають отримати незалежність та суверенітет своєї республіки.

За його словами, ключовий момент в онлайн-опитуванні – це прогнозована кількість учасників. Зокрема, мовиться про те, що будь-яка інформація блокується Роскомнаглядом, тому агітаційну кампанію провести майже неможливо і впливати на інформаційне поле дуже важко.

"Ми розуміємо, що в найкращому варіанті кількість людей, які візьмуть участь, було б десь близько 100 тисяч", – зауважив він.

Дунда додав, що деякі голови ініціативних груп прогнозували участь бодай 10 тисяч людей.

Реальність перевищила наші сподівання. Взяло участь без кампаній, промоушена понад 5 мільйонів громадян Російської Федерації,

– розказав він.

Важливо також звертати увагу на вибірку.

Про що свідчитимуть результати

Народний депутат України пояснив, що не зважаючи на те, що сайт давав можливість голосувати з будь-яких територій, фільтр програми відсіював голоси з України, Франції, США.

"Брав лише ті (голоси – 24 Канал), які голосували за VPN, з країн Балтії та території Російської Федерації", – зауважив він.

Дунда розповів, що навіть це не стало на заваді побачити головну суть.

Така явка і участь говорять тільки про одне – настрої стосовно відокремлення і отримання своєї незалежності, суверенітету всередині Російської імперії дуже великі,

– переконаний він.

На його думку, гасло, яке використовується для агітування ініціативною групою "Геть від Москви! Досить годувати Москву" практично "лягає" на підготовлений ґрунт.

"До речі, це підтвердив і Дмітрій Мєдвєдєв, і Владімір Путін, які вже наприкінці референдуму один за одним вискочили з такими гаслами, тривогою і перейманням, що їх хочуть поділити й пошматувати", – підкреслив він.

Дунда зазначив, що росіяни у такий спосіб також бачать свою внутрішню соціологію.

Хвиля референдумів може продовжитися

Нардеп повідомив, що наразі ініціативна група напрацьовує подальші дії по імплементації, співпраці з Україною.

"Планують наприкінці березня зробити велику пресконференцію, прокоментувати ще раз результати референдуму, запропонувати всьому суспільству, що вони планують робити далі, як будуть імплементовувати", – наголосив він.

На його думку, з'ясувалося, що за останні два тижні було багато звернень з інших регіонів Російської імперії, які наполегливо просили їх включити у цей референдум.

Вони висловили своє бажання створити свої ініціативні групи та ініціювати створення своїх референдумів за незалежність. Це у першу чергу Поволжя, Далекий Схід – Владивосток, Карелія,

– пояснив він.

За словами Дунди, це може свідчити про початок онлайн-референдумів про незалежність цих регіонів вже найближчим часом.

Розвал Росії близько

Нардеп пояснив, що ні в кого не потрібно просити дозвіл, щоб розвалити Росію.

Щонайбільше, що ця Російська імперія – це дуже хибна структура, вона приречена на своє зруйнування. Її тільки вдар трішки, вона розсиплеться,

– переконаний він.

За його словами, саме через це і панікує російська влада, зокрема, і сам президент Росії Владімір Путін.

"Більше того, розмовляючи з багатьма представниками Російської імперії на різних форумах, я розумію, що до цього часу і в містах-мільйонниках: Єкатеринбурзі, Новосибірську, Санкт-Петербурзі, присутні настрої стосовно гніву і остраху Москви", – повідомив він.

До того ж у них спостерігаються націоналістичні, емоційні ставлення до Москви. Воно проявляється, наприклад, у бажанні називати себе не росіянами, а сибіряками або уральцями та абсолютному небажанні виконувати накази з Москви.

"У такий спосіб ми хочемо, по-перше, почати розмову про те, що Російська імперія не має права на існування, щонайбільше вона має підґрунтя для свого розвалу", – прокоментував він.

На його думку, по-друге, референдуми – чудова можливість започаткувати розмову із західними партнерами, що вони мають готуватися до того, що Росія скоро зникне.

Щоб не було повторення помилок як у 1991 році, почати розмову і шукати майбутніх лідерів – майбутніх Кравчуків, Назарбаєвих, Шушкевичів, які очолять ці незалежні республіки,

– зауважив він.

Тож Росії залишилося недовго.

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