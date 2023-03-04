Попри заяви Газпрома про можливість ремонту, джерела ЗМІ повідомили, що Росія вважає проєкт "похованим" через неможливість покращення відносин із Європою найближчим часом.

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При цьому два інших джерела висловили сподівання, що "Потоки" все ж таки можна буде розконсервувати в майбутньому.

Очікується, що найближчим часом Росія займеться герметизацією місця розриву і нанесенням спеціального покриття на труби для запобігання корозії від води.

Довідка! Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох ниток, були побудовані контрольованим державою "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини на дні Балтійського моря.

Що відомо про вибухи