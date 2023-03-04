Несмотря на заявления Газпрома о возможности ремонта, источники СМИ сообщили, что Россия считает проект "похороненным" из-за невозможности улучшения отношений с Европой в ближайшее время.
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При этом два других источника выразили надежду, что "Потоки" все же можно будет расконсервировать в будущем.
Ожидается, что в ближайшее время Россия займется герметизацией места разрыва и нанесением специального покрытия на трубы для предотвращения коррозии от воды.
Что известно о взрывах
- 26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе "Северный поток-2", а на следующий день такая же проблема была обнаружена на Северном потоке-1.
- Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в настоящее время не работали, но были заполнены техническим газом.
- Инцидент произошел на глубине около 70 метров у датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.
- Всего в эти дни было зафиксировано три мощных истока. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.