Несмотря на заявления Газпрома о возможности ремонта, источники СМИ сообщили, что Россия считает проект "похороненным" из-за невозможности улучшения отношений с Европой в ближайшее время.

Смотрите также Канада возобновила санкции против российского "Северного потока"

При этом два других источника выразили надежду, что "Потоки" все же можно будет расконсервировать в будущем.

Ожидается, что в ближайшее время Россия займется герметизацией места разрыва и нанесением специального покрытия на трубы для предотвращения коррозии от воды.

Справка! "Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух нитей, были построены контролируемым государством "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию на дне Балтийского моря.

Что известно о взрывах