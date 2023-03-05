Об этом 24 Каналу рассказали российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко и оппозиционный политик Геннадий Гудков. В Тульской области России шестиклассница Маша Москалева нарисовала рисунок с надписью "Нет войне".

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За такой поступок ребенка несколько раз забирали в полицию. Против отца девочки возбудили уголовное дело по статье о "дискредитации" российской армии. Мужчину забрали на допрос в ФСБ, а ребенка – в "социальное учреждение".

"Крокодил пока разжал пасть"

Как рассказал Геннадий Гудков, сейчас отец девочки находится под домашним арестом, дочь также вернули домой.

Однако это еще ничего не значит. Просто крокодил пока разжал пасть,

– отметил Гудков.

Он добавил, что рассмотрение дела еще продолжается. Мужчине может угрожать заключение, а его дочь могут забрать в детский дом.

Игорь Яковенко и Геннадий Гудков рассказали о репрессиях в России: смотрите видео

"Путин призвал уничтожить тех, кто раскалывает страну"

Российский оппозиционер отметил, что в России существенно усиливаются репрессии, которые по своим масштабам приближаются к "большому террору" Иосифа Сталина.

Это еще не 1937 год, но все к этому идет. Владимир Путин прямо призвал органы к репрессиям. Он сказал, что нужно уничтожить всех, кто раскалывает страну,

– сообщил Гудков.

По его словам, к такой категории фактически можно отнести любого человека, имеющего позицию, не совпадающую с путинским режимом. Как отметил Гудков, уже сейчас в России штрафуют за ряд абсурдных вещей, в частности:

лайки;

репосты;

плакат, являющийся листом чистой бумаги;

кроссовки в цветах украинского флага.

Российские власти потеряли любые тормоза

Политик подчеркнул, что в России все больше "нарастает маразм", а критерии нормальности исчезают.

У нормальных людей это вызывает шок, а у российских властей – нет. Они уже потеряли любые тормоза и настолько охвачены истерикой удержания власти, что способны на любые безумные поступки,

– отметил Гудков.

Он добавил, что, к сожалению, это еще не дно. И в будущем от кремлевского режима можно ждать чего угодно.

Путинский режим – самая страшная угроза

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко добавил, что согласен со словами Гудкова.

"Путинский режим – это страшная угроза. Когда говорят, что дальше будет хуже, это ошибка. Хуже быть не может", – сказал Яковенко.

Журналист отметил, что ситуация с террором в России только усугубляется.

Что происходит в России: коротко