Почти все мобилизованные уже погибли, поэтому россиянки умоляют кровавого диктатора спасти хоть кого-либо. Об этом со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.

Узнайте больше Мобилизированные, которые обращались к Путину с мольбами не бросать их на штурм, почти все погибли

Бункерного деда умоляют помочь

Россиянки говорят, что мобилизованные приписаны к 1439 полку. Их отправили на штурм, хотя вроде бы обещали не делать этого.

"Мобики" несколько дней не выходили на связь, а потом рассказали, что попали в окружение украинских защитников. Российское командование, как обычно, не жалеет своих бойцов, поэтому запрещает оставлять позиции.

Женщины жалуются, что уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности унести с поля боя.

Помогите спасти тех, кого еще можно спасти,

– жалостливо просят россиянки.

Однако даже в такие "тяжелые минуты" проявляют цинизм и предлагают поспособствовать перекидыванию туда дополнительных российских сил.

Как россиянки ноют и просят помощи у Путина: смотрите видео

Журналист Денис Казанский заметил, самое удивительное, что россияне продолжают ежедневно записывать обращение с подобными жалобами к Путину, который все это и устроил.

"Просят помочь того, кто отправил их мужчин на бессмысленную смерть. Даже не знаю, что тут сказать... Это будто родители жертв маньяка Чикатило записывали обращение к нему с просьбой защитить их детей,

– отметил Казанский.

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