Почти все мобилизованные уже погибли, поэтому россиянки умоляют кровавого диктатора спасти хоть кого-либо. Об этом со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.
Узнайте больше Мобилизированные, которые обращались к Путину с мольбами не бросать их на штурм, почти все погибли
Бункерного деда умоляют помочь
Россиянки говорят, что мобилизованные приписаны к 1439 полку. Их отправили на штурм, хотя вроде бы обещали не делать этого.
"Мобики" несколько дней не выходили на связь, а потом рассказали, что попали в окружение украинских защитников. Российское командование, как обычно, не жалеет своих бойцов, поэтому запрещает оставлять позиции.
Женщины жалуются, что уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности унести с поля боя.
Помогите спасти тех, кого еще можно спасти,
– жалостливо просят россиянки.
Однако даже в такие "тяжелые минуты" проявляют цинизм и предлагают поспособствовать перекидыванию туда дополнительных российских сил.
Как россиянки ноют и просят помощи у Путина: смотрите видео
Журналист Денис Казанский заметил, самое удивительное, что россияне продолжают ежедневно записывать обращение с подобными жалобами к Путину, который все это и устроил.
"Просят помочь того, кто отправил их мужчин на бессмысленную смерть. Даже не знаю, что тут сказать... Это будто родители жертв маньяка Чикатило записывали обращение к нему с просьбой защитить их детей,
– отметил Казанский.
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Что известно об иркутских мобилизованных
- В начале и конце февраля мобилизованные с 1439 полка записали видео, в которых обратились к российским властям и непосредственно Путину. По словам военнослужащих, их незаконно передали в подчинение командованию группировки квазиреспублики "ДНР", которая сформировала из них штурмовые подразделения и отправила "на убой".
- Третье обращение передали в онлайн-приемную главную военную прокуратуру жены мобилизованных.
- Позже жена одного из мобилизованных рассказала, что ей позвонил по телефону муж и сказал, что он сейчас находится в госпитале, а от его полка ничего не осталось.