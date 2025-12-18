Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение 12 отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Что известно о гибели экипажа?

Военные сообщили о потере экипажа вертолета Ми-24.

Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома,

– написали в бригаде.

К сожалению, Украина вновь теряет защитников неба. Так, 8 декабря во время выполнения боевого задания на самолёте Су-27 погиб пилот Евгений Иванов. Он был подполковником и старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации.