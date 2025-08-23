Он был пилотом МиГ-29. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 40 бригаду тактической авиации "Призрак Киева".

Смотрите также Погибшему поэту Максиму Кривцову присвоено звание Героя Украины

Что известно о Сергее Боднаре?

Сергей родился в 1979 году в Кропивницком, где жил с женой, сыном и дочерью. В 2000 году он окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил ВСУ. Авиация была его призванием на всю жизнь, хотя некоторое время он имел перерыв в военной службе, работая преподавателем в Национальном авиационном университете.

С началом полномасштабного вторжения России он без колебаний вернулся в ряды Воздушных сил и присоединился к 40-й бригаде. Восстановил навыки на самолетах Л-39 и МиГ-29, после чего стал ежедневно выполнять боевые вылеты. На МиГ-29 майор Бондарь успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабах и скоплению техники на разных направлениях фронта.

Помним Сергея Бондаря, как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних. Искренне соболезнуем его семье, близким, собратьям и всем, кто знал славного защитника украинской земли!

– отметили в бригаде.

Погиб Сергей Боднарь

Что известно о гибели Сергея Боднаря?