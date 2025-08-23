Він був пілотом МіГ-29. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 40 бригаду тактичної авіації "Привид Києва".

Що відомо про Сергія Боднаря?

Сергій народився у 1979 році в Кропивницькому, де мешкав із дружиною, сином та донькою. У 2000 році він закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗСУ. Авіація була його покликанням на все життя, хоча певний час він мав перерву у військовій службі, працюючи викладачем у Національному авіаційному університеті.

З початком повномасштабного вторгнення Росії він без вагань повернувся до лав Повітряних сил і приєднався до 40-ї бригади. Відновив навички на літаках Л-39 і МіГ-29, після чого став щодня виконувати бойові вильоти. На МіГ-29 майор Бондар успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту.

Пам’ятаємо Сергія Бондаря, як виваженого і фахового льотчика. Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх. Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі!

– зазначили у бригаді.

